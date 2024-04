Poker eröffnet! Eberl will bei Gehältern sparen

Der nächste auf seiner Liste ist Sane. Mit dem 28-Jährigen wird er sich bald zu einem Essen treffen und dabei eine mögliche Vertragsverlängerung über 2025 hinaus besprechen. Eine Gehaltserhöhung schließt er dabei im Vorfeld schon aus, eher soll der Fixbetrag reduziert werden und die Summe mehr an Leistungen geknüpft werden. Anschließend stehen mit Kimmich ähnliche Verhandlungen an. Auch hier soll am Gehaltssockel gerüttelt und notfalls ein Abschied in Kauf genommen werden. Eberl ist dabei entschlossen seine neue strikte Linie durchzuziehen und einen radikalen Umbruch voranzutreiben.