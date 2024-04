Attacke mit Bierglas: Angreifer und Opfer verletzt

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg ab: Zwei junge Burschen (15 und 18 Jahre) waren auf der Terrasse eines Lokals in Streit geraten. Letztlich kam es auch zu einer Attacke mit einem Bierglas. Beide erlitten dabei Schnittwunden.