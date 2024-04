Nach Starkregen: Straße im Oberland gesperrt

Hechtseestraße wieder befahrbar

Unterdessen wurde am Dienstag um 16 Uhr die Sperre der Hechtseestraße (L210) bei Kufstein wieder aufgehoben. Im Zuge des extremen Föhnsturms am Osterwochenende waren Bäume auf die Fahrbahn gestürzt und an der Böschung hatten sich Steine gelockert.