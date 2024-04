Angeklagte weinten beim Urteil bittere Tränen

Kein Geld bekommen

Die beiden Rumänen (zwei Komplizen wurden in Graz bereits verurteilt) mieteten die Fahrzeuge in der Südsteiermark bei einem Autohaus an und brachten sie in ihre Heimat. „Wussten Sie, dass dem Vermieter dadurch ein Schaden entsteht und die Autos nicht mehr zurückkommen?“, fragt Richterin Julia Riffel den Erstangeklagten. „Nein, das wusste ich nicht“, sagt der 24-Jährige. „Dachten Sie, dass Sie die Autos geschenkt bekommen?“, meint die Richterin ironisch. „In dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht.“