Stoani-Fritz: An einem Ostersonntag ging alles los

Die Stoakogler haben nämlich meist auch am Ostersonntag gespielt, so auch 2007 bei der Ostergala in Hartberg, wo das Volksmusiktrio gemeinsam mit der damals noch unbekannten Helene Fischer auf der Bühne stand. „Sie hat sich so sehr darüber gefreut, dass sie mit ihrem Fanstand neben den Stoanis stehen durfte. Das bleibt mir ewig in Erinnerung“, ist sich der Stoani-Boss sicher.