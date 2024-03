Einbrecher stahlen Räder mit Angel aus Geschäft

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht auf Mittwoch in Graz-Puntigam ab: Unbekannte Täter stiegen über das Dach in ein Fahrradgeschäft ein und angelten sich mit einem Seil mehrere E-Bikes im Wert von 80.000 Euro. Eine Reinigungskraft erwischte sie in letzter Sekunde dabei.