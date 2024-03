Serien-Ausgleich in der Kühlbox kassiert

Digiacinto hatte Murphy gleich zweimal im Visier – Lewington wollte den Fight, bekam den aber nicht. Dafür zwei Minuten, weil seine Handschuhe gefallen waren. In dem Powerplay verzögerte Gazley geschickt gegen Stapelfeldt, traf zum 2:0. Salzburg war am Drücker, aber Schilling (Check gegen den Kopf) flog mit fünf plus Spieldauer vom Eis – die Schiris hatten zum dritten Mal das Video bemüht. In der Unterzahl fiel das 0:3.