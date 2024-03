Traktor in Flammen: Steirer verhinderte Großbrand

Rettung in letzter Sekunde

Er entschloss sich kurzerhand, das bereits brennende Fahrzeug schnell aus der Lagerhalle zu fahren, und verhinderte so einen Gebäudebrand. Denn nur wenige Sekunden später stand der Traktor in Flammen, berichtet Georg Teppernegg von der Freiwilligen Feuerwehr Mettersdorf.