Steiermark: Immer mehr Kinder werden kriminell

Die gute Nachricht aus der polizeilichen Anzeigenstatistik 2023 vorweg: In der Steiermark gab es im letzten Jahr mit Blick auf die Gesamtkriminalität österreichweit den geringsten Anstieg an Anzeigen (+ 3,9 Prozent). In der Grünen Mark hagelte es im letzten Jahr insgesamt 57.136 Anzeigen, rund 38 Prozent der Tatverdächtigen waren Ausländer. Jede zweite Tat konnte geklärt werden.