João Cancelo bezichtigt Pep Guardiola der Lüge

„Sein Wort hat viel mehr Kraft“

Worte, die Cancelo so nicht stehen lassen will. „Es wurden Lügen erzählt. Ich war nie ein schlechter Mitspieler. Das ist nur die Meinung des Trainers“, wehrte sich der 29-Jährige im Gespräch mit der portugiesischen Sportzeitung „A Bola“. Dass ihm die Leute eher glauben als dem langjährigen Erfolgstrainer der „Skyblues“ bezweifelt er dennoch. „Die Leute werden sich an Guardiolas Aussagen erinnern, weil sein Wort viel mehr Kraft hat als meines. Ich behalte Dinge lieber für mich“, so Cancelo.