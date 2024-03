Fitness-Check für Senioren hinter dem Lenkrad

Viele auf Führerschein angewiesen

In Gastern im Bezirk Waidhofen an der Thaya fand der Auftakt für mehrere derartige Veranstaltungen statt. Der Ort wurde dabei nicht zufällig ausgewählt: „Gerade in ländlichen Gegenden sind viele Senioren auf den Führerschein angewiesen“, weiß Fahrschulbetreiber Martin Zarazik.