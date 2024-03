Forstarbeiter mit Traktor 50 Meter abgestürzt

Dabei überschlug sich die Zugmaschine mehrfach und nach etwa 50 Metern wurde der 35-Jährige aus der Fahrerkabine geschleudert. Während der Mann schwer verletzt liegen blieb, stürzte der Traktor noch weitere 30 Meter in die Tiefe und blieb in einem Graben mit Totalschaden am Dach liegen.