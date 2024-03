Schrecklicher Lkw-Unfall auf A1 in NÖ: Lenker tot

Sonja Kellner, Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, bestätigt am Freitagmorgen den schrecklichen Crash auf der Westautobahn. Kellner zufolge waren drei Lkw in den Verkehrsunfall involviert. Eine der beiden verletzten Personen wurde in ein Krankenhaus gebracht, die zweite an Ort und Stelle behandelt.