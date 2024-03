Das Leben von Konrads Erben hing am seidenen Faden

Der Großvater fuhr Radrennen, der Vater auch, Alexander Hajek hatte also fast keine andere Wahl. Heuer gelang dem 20-jährigen Scharndorfer der Sprung in die WorldTour, wo er als Kletterspezialist in die Fußstapfen von Tour-Etappensieger Patrick Konrad treten soll. Dabei stand die Radkarriere, sogar sein Leben vor vier Jahren auf der Kippe.