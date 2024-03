Hoeneß spricht über Verpflichtung von Xabi Alonso

Damit ist klar: Xabi Alonso steht auf Bayerns Trainerliste ganz oben. Erstellt wurde diese von Max Eberl und Christoph Freund. Mehr als vier, aber weniger als 40 Namen sollen darauf stehen. „Es ist unsere Pflicht, alles einmal zu durchdenken und die Liste in Ruhe abarbeiten und in Ruhe Gespräche führen. Aus den Informationen, Machbarkeiten und Übereinstimmungen – Klub, Kader, Trainer – versuchen wir, die beste Entscheidung zu treffen", so Eberl in der „Sport-Bild“.