Zum Piburger See und über die Wellerbrücke

Am südlichen Ende des Parkplatzes geht es rechts zur Ache und am Ufer entlang taleinwärts. Wir überqueren bald die Brücke und halten uns anschließend links und bezeichnet einwärts („Piburg See“). Es geht durch die Wiesen hindurch und in den Wald hinein. Darin leitet ein Fußweg empor, in der Folge führt unsere Route als Fahrweg weiter nach oben.