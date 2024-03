Kunstuni zeigt sich von der schlagfertigen Seite

Qualität auch in der Gesangsklasse

Dass auch in der Gesangsklasse wieder Qualität vorhanden ist, demonstrierten Nina Kreča und Marija Ticl in fünf Orchesterliedern von Richard Strauss. Mit erstaunlich reifen und harmonierenden Stimmen fügten sie dem Abend auch noch den anfangs absenten Sprachsinn hinzu.