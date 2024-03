Rieser will Sprung ins Konzert der Großen schaffen

Vergangene Saison stand der Pongauer kurz davor, sich ein Ticket für den Abfahrtsweltcup zu sichern. Um im letzten Rennen des Jahres doch noch aus den Top-3 rauszufallen. Am Donnerstag befindet sich der 25-Jährige vom WSV Dorfgastein beim Europacup-Finale in Kvitfjell (Nor) in der gleichen Lage. Als Zweiter hat Rieser 51 Zähler Vorsprung auf den viertplatzierten Steirer Vincent Wieser. Der Rückstand auf den Führenden Lars Rösti aus der Schweiz beträgt nur neun Punkte.