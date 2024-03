Meister-Volleyballer aus Tirol schwitzen fest

Viel Selbstbewusstsein

Aber Aich/Dob hat sich zuletzt mit dem Cup-Sieg und den MEVZA-Erfolgen ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein erspielt. Und das machte den Innsbruckern in dieser Serie sehr zu schaffen. Gedanken an den Herbst. Am Dienstag in der Karwoche (26. März) würde das fünfte und letzte Duell des Semifinales in Innsbruck anstehen. Doch daran will der Hypo-Boss nicht denken. Am Mittwoch die Führung auf 3:1 ausbauen – und dann am Samstag den Deckel drauf. Das wäre sein Plan.