Stripfings spannender Schritt durch die Hintertür

Sechs Pleiten am Stück, Torverhältnis 1:19, zehn Runden vor Schluss nur noch zehn Punkte über dem Strich – Stripfing marschiert im Retourgang durch die 2. Liga. „Wir werden in die Spur finden, wenn sich die Personalsituation bessert“, ist Sportdirektor Alex Grünwald überzeugt. „Die wollen nicht mehr, würden lieber wieder weiter unten spielen“, glauben wiederum andere zu wissen. Und liegen offenbar falsch. Denn die tapferen Stripfinger gaben am 4. März einen Lizenzantrag ab. Keinen gewöhnlichen, einen spannenden. Die „Krone“ kennt die Details:

Nach dem Spieljahr auf dem FAC-Platz müsste Stripfing ab Sommer wieder auf den Heimrasen zurückkehren oder in ein ligataugliches Stadion im Umkreis von 20 km einziehen. Letzteres gibt es nicht, mit dem Umbau der eigenen Anlage soll diese Woche (viel zu spät) begonnen werden. Im Wissen, dass man bis zum Saisonstart damit nicht fertig wird.