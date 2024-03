Albertina zieht es mit Kunst ins weite Land

Albertina goes Klosterneuburg! In rund drei Wochen eröffnet Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder nach einem durchaus turbulentem Um- und Ausbau des ehemaligen Essl-Museums die dritte Dependance. Tag und Nacht wird gearbeitet, um mit Anfang April die Türen zu öffnen. „Es ist eine Vision, die Wirklichkeit geworden ist“, freut sich Schröder. Denn in der Albertina Klosterneuburg wird künftig auf mehr als 3000 Ausstellungsfläche ein Überblick über die Gegenwartskunst nach 1945 den Besuchern zugänglich gemacht.