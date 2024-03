Positive Gutachten: Häftling kämpft um Entlassung

Intensiv diskutiert wird aktuell die bedingte Entlassung von Inzest-Täter Josef Fritzl aus dem Maßnahmenvollzug. Die bekannte Sachverständige Adelheid Kastner stützt diese mit ihrem Gutachten – seine Demenz überlagert seine geistige Abnormität. Er ist daher nicht mehr gefährlich, was die Verlegung in den Normalvollzug und somit auch die Unterbringung in einem Pflegeheim möglich macht. Ein Dreier-Richtersenat pflichtete dem bei, doch das Oberlandesgericht möchte noch weitere Gutachten einholen, bevor die Entscheidung fällt.