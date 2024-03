235 km/h! Raser mit gestohlenen Taferl unterwegs

Die Radarmessung schlug am 15. Februar um kurz vor 1 Uhr an. Bei der Auswertung stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Raser-Autos bereits im Oktober des Vorjahres als gestohlen gemeldet wurden. Vor wenigen Tagen fand man das Fahrzeug schließlich in einer Tiefgarage in St. Johann. Der Lenker, ein 21-Jähriger Pongauer, gab sich rasch geständig. Er gab zu, dass er für sein Auto keine Zulassung bekommen habe und daher die Kennzeichen gestohlen habe.