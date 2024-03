Ein Marathon pro Woche als perfekte Vorbereitung

Großes Highlight zu Pfingsten

Was für den Normalsterblichen irre klingt, ist für den Obertrumer eine angenehme Distanz. Denn in diesem Jahr steht zu Pfingsten als großes Highlight ein 230-Kilometer-Lauf am Programm. „Heuer möchte ich da nicht nur ins Ziel kommen, sondern auch vom Ergebnis her weit vorne sein“, nimmt sich Lüftenegger einiges vor.