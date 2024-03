Die „Playboy“-Villa war mein Kinderspielplatz

Diese waren der gleichaltrige Marston und dessen ein Jahr jüngerer Bruder Cooper, die aus Hefs Ehe mit dem Ex-Playmate Kimberly Conrad stammten. Lorraine: „Für mich war das ganze Anwesen so, wie ich mir den Garten Eden vorgestellt habe – so viele Grünflächen und Bäume. Ich habe besonders das warme Wasser der Whirlpools und die Tunnel geliebt. Es gab Zeiten, da waren wir täglich da – aber so gut wie nie bis nach Einbruch der Dunkelheit.“