Steirer wollte im Wahn Haus von Bekannter anzünden

„Er fühlt sich bedroht und verfolgt“, erklärt der Staatsanwalt den Geschworenen. Freimaurer seien seine größte Sorge. Seine besonderen Feinde seien zwei Frauen des Bundes, die ihn in den Tod treiben wollen. Ende 2022 nahm seine Erkrankung noch dramatischere Züge an. Er begann, auf Google Bewertungen zu schreiben und E-Mails, in denen er unterschiedliche Personen aus dem linken Spektrum verunglimpfte. So würde der Schuldirektor in seinem Ort Kinder begrapschen und Männer würden zwischen den Schenkeln einer voran genannten Frau der Reihe nach sterben. Diese Frau würde als Großmeisterin einer Loge voller Grüner, Linkslinker und Freimaurer kaputte Kondome in Umlauf bringen, um so für politischen Nachwuchs zu sorgen.