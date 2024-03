Der Kampf ums Überleben wird ein echtes Gemetzel

Mit einer 0:2-Niederlage bei der Wiener Austria beendete die WSG Tirol am Sonntag den Grunddurchgang der Bundesliga. Nun beginnt in der Qualifikationsrunde der Ernst des Kicker-Lebens so richtig: Als Vorletzter, nur zwei Punkte vor Schlusslicht Austria Lustenau, steht Wattens nun vor zehn Endspielen.