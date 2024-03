Einzug ins Halbfinale ist nur mehr Formsache

Wenn die Cracks von Oliver David die Stahlstädter heute (19.30) zum fünften Serien-Duell empfangen, ist der Einzug in die nächste Runde eigentlich nur mehr Formsache – zumindest, wenn man einen Blick auf die Statistik wirft. Denn lagen die Mozartstädter einmal mit 3:1 Siegen in Front, war der Käse stets gegessen. Kein einziges Mal schieden sie danach noch aus. Und auch nur einmal musste der Titelverteidiger in ein Spiel sechs (2018 im Viertelfinale gegen Dornbirn). Sonst machten sie es immer gleich in der fünften Partie klar.