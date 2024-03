„Schwimmoffensive“ für mehr Sicherheit im Pool

Österreichweit sind mehr als 148.000 junge Menschen zwischen fünf und 19 Jahren betroffen. Mit Birigt Fürnkranz-Maglock, Präsidentin des NÖ-Schwimmverbandes, sowie Markus Schimböck, Präsident der NÖ-Wasserrettung, startet der FPÖ-Landesvize daher die Offensive „Schwimm-Kids“. Geboten werden Gratis-Schwimmkurse für Kinder von fünf bis zehn Jahren. In der Pilotphase sind 1000 Plätze vorgesehen, die ersten Kurse starten Ende des Monats in St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems, Baden, Tulln und in der Südstadt.