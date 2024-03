Niclas Füllkrug verrät Nagelsmanns Kader-Details

„Manchmal wird man ein bisschen früher kontaktiert, manchmal auch gar nicht, weil es dann selbstverständlich ist, dass man dabei ist. In diesem Kader darf sich keiner zu sicher fühlen“, schilderte der BVB-Stürmer gegenüber Sky. „Ich glaube, dass es auch mal wieder ganz geil ist, so eine Konkurrenzsituation zu haben, dass sich die Jungs alle unbedingt beweisen wollen, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Das wird wichtig. Trotzdem brauchst du ein gewisses Gerüst, was natürlich auch wichtig ist, um so ein Turnier zu bestreiten.“