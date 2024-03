Handballer scheuen das Spiel mit dem Feuer nicht

„Dieses Risiko kann auch nach hinten losgehen“, weiß Obmann Thomas Manhart. Mit dem in Topform agierenden Sebastian Aufhauser (sieben Treffer in der letzten Hauptrunde und zweitbester Vereinstorschütze der Saison) soll das allerdings nicht passieren. Sollte die Spielauswahl doch schiefgehen, gibt es immerhin keinen Absteiger, weil es nur acht statt zehn Teams in der Staffel Nord/West gibt. „Also halb so schlimm“, sagt Manhart. Welche Ziele setzt sich der Klub, wenn es nur um die goldene Ananas geht? „Wir wollen unseren Weg weiter bestreiten und uns Jahr für Jahr verbessern.“