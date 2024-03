Rekordansturm auf die steirische Arbeiterkammer

Präsident Josef Pesserl und Direktor Johann Scheuch präsentierten am Donnerstag die beeindruckenden Zahlen rund um die steirische Arbeiterkammer fürs abgelaufene Jahr 2023. „Unsere Experten waren im Vorjahr so gefragt wie noch nie“, sagte Scheuch. Insgesamt wurden 290.000 Rechtsauskünfte erteilt. Im Schnitt sind das an die 1200 Beratungen täglich!