Tirol: Privatuni Umit lädt wieder zum Schnuppertag

Einen Schnuppertag bietet die Privatuni Umit in Hall und am Campus in Landeck am 23. März an. Eingeladen sind jene, die sich für ein Bachelorstudium in den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik, Psychologie, Wirtschaft sowie Gesundheits- und Sporttourismus interessieren. Die Themenpalette reicht von „Klassische Experimente der Psychologie“ über „Von der Robotik zur programmierbaren Materie“ bis hin zu „Strategisches Management im Alpintourismus“.