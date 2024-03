Graz zieht auch als „Zweitstadt“ die Touristen an!

Was tut sich in Graz an Neuerungen?

Wenn Sie Veranstaltungen meinen, außer der heuer wieder stattfindenden Langen Tafel der Genusshauptstadt und dem Aufsteirern nichts Sensationelles, auch kein neues Großereignis. Und ich sage das durchaus nicht verschämt oder so. Graz punktet mit dem, was es zu etwas Besonderem macht: dem Ambiente, der Altstadt, der Kultur, Kulinarik. Einfach Graz.