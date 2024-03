Musikalisches Füllhorn von Karlheinz Miklin & Band

Während es am Schlagzeug schon knackig groovt und zischt, geht Trompeter Gerhard Ornig auf Samtnoten in das entspannt fließende „John and Joe“. Dieses etwas reibungsvolle Widerspiel aus Ornigs weichem, aber diffizil artikulierten Melos und dem kantig-rollenden Perkussiv-Triebwerk bestimmt viele der Nummern Miklins.