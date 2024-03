Mit der „Krone“ zu den Special Olympics

Von 14. bis 18. März steht die Steiermark ganz im Zeichen der nationalen Spiele von Special Olympics. 1100 Athleten sind in den zehn Sportarten (Ski Alpin, Ski Nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, Tanzsport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP, Motor Activity Training Programm) am Start, 400 Trainer und 600 Volunteers sind in Graz, Seiersberg, Schladming und Ramsau im Einsatz.