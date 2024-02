Mehrfacher Geweih-Dieb attackierte Murtaler Jäger

In einem Forstgebiet in Wasserleith erwischte ein Jäger am Mittwochvormittag einen 61-jährigen Wiederholungstäter dabei, wie er sich selbst an Geweihen aus einem Wildfütterungsbereich bediente. Der Mann war mit einer Sturmhaube ausgestattet, um nicht erkannt zu werden, und trug bereits zwei Abwurfstangen bei sich. Die Jägerschaft war längst alarmiert, da der Dieb in den vergangenen fünf Jahren mehrmals zugeschlagen hatte.