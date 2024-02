Familienfreundlichste Firmen Tirols: Neuer Rekord

Zum siebten Mal holte das Land die familienfreundlichsten Betriebe vor den Vorhang. Ausgezeichnet wurde in den Kategorien Wirtschaftsunternehmen, öffentlich-rechtliche Unternehmen sowie Non-Profit-Unternehmen. Bei den Wirtschaftsunternehmen wird unterteilt in Betriebe bis 20 Mitarbeiter, 21 bis 100 sowie ab 101. In Summe gibt es somit fünf Kategorien. In diesem Jahr freuen sich LR Astrid Mair und LR Mario Gerber (beide ÖVP) über einen Rekord. 72 Betriebe machten mit.