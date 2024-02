Ehemaliger WWE-Superstar mischt Salzburg auf

Auch der nächste Event in der Salinenstadt verspricht packende Action, „Takeover“ wird zwar erst am Nationalfeiertag in der Salzberghalle stattfinden, wirft seinen Schatten aber bereits voraus. Die Salzburger Wrestling-Liga verspricht neben den bereits bekannten Catchern um die Lokalmatadoren „Krampus“ und „Jessy Jay“ bekannte Gesichter aus der US-Liga Total Nonstop Action Wrestling (TNA) und ehemalige Asse aus dem WWE-Entwicklungsprogramm NXT. Und gar einen Ex-WWE-Superstar: Der zweifache Intercontinental und einmalige United States sowie Tag Team Champion Santino Marella (natürlich mit seiner Kobra im Schlepptau) wird Hallein am 26. Oktober aufmischen.