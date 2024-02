Finanzbeamtin spähte unerlaubt Steuerakten aus

Reumütig und unter Tränen bekannte am Dienstag am Landesgericht eine Tiroler Finanzbeamtin (55), dass sie rund zwei Jahre lang mehrfach die Steuerdaten von drei Personen abgefragt habe – ohne dafür zuständig zu sein oder eine dienstliche Veranlassung zu haben. „Ich war so blöd, das zu tun“, sagte sie. Und betonte, dass sie zu keinem Zeitpunkt jemanden habe schädigen wollen.