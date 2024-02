Welche Fachkräfte in der Steiermark gesucht sind

Doppelt so viele Mitarbeiter 50+

Wir befinden uns bereits jetzt in einer Pensionierungswelle und die Kluft zwischen Pensionsantritten und nachkommenden jungen Fachkräften wird künftig noch größer. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich laut Wirtschaftskammer die Zahl der über 50-jährigen Arbeitnehmer in der Steiermark mehr als verdoppelt, der Anteil von unter 25-Jährigen in steirischen Firmen ist hingegen gesunken.