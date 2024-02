Grenzenloser Dialog von Pianistin und Orchester

Mitreißende Körperlichkeit

Mit diesem stachelte er die von Anfang bis Ende punktgenauen Grazer Philharmoniker in Prokofjews „Romeo und Julia“-Suite zu einer mitreißenden Körperlichkeit an, die etwa die Degenhiebe in „Tybalts Tod“ fühlbar machte. Auch an Glasunows eingänglichem Konzertwalzer gab es an der tänzerischen Expressivität nichts zu meckern.