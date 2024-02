Marathon-Rekordler Herzog: „Laufen war die Hölle“

Vor drei Jahren hatte sich Peter Herzog in Tokyo mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen einen großen Traum erfüllt. Fünf Monate vor dem Start der Bewerbe in Paris hat der 36-Jährige den Traum von der Wiederholung aber bereits abgehakt. Es ist die Folge von vielen körperlichen Problemen, die den „Dauerrenner“ in den vergangenen eineinhalb Jahren plagten. Der Verletzungsteufel war ein stetiger Begleiter des Pinzgauers, vor allem in den entscheidenden Momenten und Phasen. „Laufen war die Hölle, jedes Training eine schmerzvolle Qual.“