Gewinne deinen Start beim „Weissen Rausch“

Bevor am 20. April die Skisaison in St. Anton am Arlberg offiziell zu Ende geht, heißt es ein letztes Mal, die Pisten unsicher zu machen. Beim mittlerweile legendären Saisonabschluss „Der Weisse Rausch“ stürzen sich mehrere hundert wagemutige Ski-Enthusiasten die Strecke hinunter, und mit der „Krone“ können Sie einer der glücklichen Teilnehmer bei diesem Rennen sein.