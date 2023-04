Hunderte Mutige am Samstag im „weißen Rausch“

Das ist ein Saisonabschluss, wie er würdiger nicht sein könnte: Wenn am 22. April im Skigebiet Arlberg am Nachmittag die Lifte schließen, dann ist es wieder so weit: 555 Draufgänger stürzen sich gleichzeitig vom Vallugagrat hinunter. Über die berühmte Kandahar geht es neun Kilometer und 1300 Höhenmeter bis St. Anton ins Tal. Dabei sind immer wieder kleine Anstiege und Hindernisse zu bewältigen, wo man teilweise die Skier abschnallen muss.