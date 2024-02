„Ich bin sehr froh, dass meine Form da ist“

In vierköpfiger Spitze

Der Tiroler setzte sich gemeinsam mit dem Spanier Juan Ayuso und dem Dänen Matthias Skelmose 25 Kilometer vor dem Ziel am vorletzten Anstieg des Tages (Saint-Romain-de-Lerps) vom kleinen Hauptfeld ab, in der Abfahrt konnte der Franzose Romain Gregoire zum Führungstrio aufschließen. Im Tal lag das Quartett eine Minute vor den ersten Verfolgern.