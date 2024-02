Unruhe im Haifischbecken: Coach O‘Keefe vor Abgang

Mehrere Angebote

Für Unruhe im Haifischbecken sorgten am Donnerstag Wechselgerüchte um O‘Keefe. Der Kanadier wird als neuer Trainer der Nürnberg Ice Tigers in der DEL gehandelt. „Er ist noch nicht an uns herangetreten, ich habe es aus dem Internet erfahren. Aber es ist legitim, dass er mit anderen Klubs verhandelt“, erklärte Haie-Boss Günther Hanschitz. „Ich habe mehrere Angebote, aber noch nichts unterschrieben. Nürnberg ist eines davon. Mein ganzer Fokus ist jetzt auf das Playoff gerichtet“, sagte O‘Keefe.