Pädophiler hortete knapp 700 Kinderporno-Dateien

Ein besonders drastischer Fall wird am Mittwoch verhandelt: Ein 30-Jähriger soll nicht nur mehrmals im Internet auf Kinderporno-Seiten unterwegs gewesen sein – sondern sich auch an seinem dreijährigen Sohn vergangen haben. Der Mann zeigte sich bereits im Vorfeld der Verhandlung umfassend geständig und gab an „pädophil zu sein“.