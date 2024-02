Brandalarme hielten Lungauer Feuerwehren auf Trab

Zwei Stunden später der nächste Alarm im Lungau: Die Feuerwehr St. Michael und die Löschgruppe Katschberg wurden zu einem Brandmeldealarm in einem Hotel am Katschberg gerufen. Am Einsatzort stellte es sich heraus, dass es sich um einen Täuschungsalarm aufgrund von Wasserdampf handelte. Somit konnten die insgesamt 25 Feuerwehrmitglieder gegen 20 Uhr wieder einrücken.