Rückreiseverkehr legte in Tirol viele Straßen lahm

Der Zeitverlust betrug bei der Abreise aus den Skigebieten teilweise über eine Stunde, so etwa im Zillertal oder der Pass Thurn Straße. Auch auf der Tauernautobahn A10 in Salzburg bei der Baustelle Werfen standen Kolonnen in beide Richtungen. Am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden mussten sich Reisende in Geduld üben: Rund 40 Minuten länger war man dort unterwegs.